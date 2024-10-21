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        Otomobile çarpıp, devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobile çarpıp devrilen hafriyat kamyonun şoförü Selman Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:41 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:45
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        Otomobile çarpıp, devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobile çarpıp devrilen hafriyat kamyonun şoförü Selman Ö. yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Torba Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Selman Ö.'nün (21) kontrolünü yitirdiği 06 FF 9069 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen Salih K.(55) yönetimindeki 35 CED 204 plakalı otomobile çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Selman Ö. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola devrilen hafriyat kamyonu nedeniyle ulaşım 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin kamyonu kaldırmasıyla yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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