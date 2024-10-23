Maximiles Black 36'ncı The Bodrum Cup'ta yarış heyecanı devam ediyor

MAXİMİLES Black 36'ncı The Bodrum Cup'ta yarış heyecanı büyük bir hızla devam ediyor. İlk gün Karaada etrafını dönerek Bodrum'un en hızlısı olabilmek için yarışan yelkenciler, ikinci güne de oldukça motive başladı. Yarışın ikinci gününde Radisson Collection Bodrum-Bodrum Etabı için start verildi ve tekneler bu kez Radisson Collection'un bulunduğu Akyarlar'a doğru yelken açtı. 15 mil uzunluğundaki rotada finiş hattını ilk geçen ekip olmak için bütün hünerlerini gösteren yelkenciler, rüzgarın gücünü en iyi şekilde kullanarak hızla yol almaya başladı.

Maximiles Black 36'ncı The Bodrum Cup, sadece denizde değil karadaki etkinlikleriyle de ilgi çekiyor. Radisson Collection Bodrum-Bodrum Etabı'nın ardından karadaki etkinlikler Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Yarış Merkezi'nde devam edecek. Saat 17.00'de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Bodrumlu genç yelkenciler Yiğit Yalçın Çıtak ve Ecem Güzel "Deneyim Sahnesiönde yaşadıklarını anlatacak. Ardından Deniz Alnıtemiz'in “Rüzgarın Getirdikleriö isimli stand-up gösterisi gerçekleştirilecek. Yarış Merkezi'ndeki etkinlikler, ücretsiz olarak tüm Bodrum halkının katılımına açık olacak. Radisson Collection Hotel, Bodrum Genel Müdürü Sezgin Adalı, "Radisson Collection Hotel, Bodrum olarak bu yıl 36.sı düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup'ın 23 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek Radisson Collection Bodrum-Bodrum Etabı ile paydaşları arasında bulunmaktan ve yelken sporuna destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Turnuvada yarışan tüm sporcuları ve misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyor ve işbirliğimizin gelecekte de devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.