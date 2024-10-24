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        Bodrum'da ceza yazılan motosiklet sürücüsü polis motosikletini devirdi, o anlar kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaldırım üzerinden ters yönden gelen motosikletin sürücü Dilan Ceylan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 22:17 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:20
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        Bodrum'da ceza yazılan motosiklet sürücüsü polis motosikletini devirdi, o anlar kamerada
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, kaldırım üzerinden ters yönden gelen motosikletin sürücü Dilan Ceylan D. (30), cezai işlem yapıldığı sırada polis ekiplerinin motosikletine tekme atarak devirdi. Gözaltına alınan sürücünün motosikleti trafikten men edilirken, sürücüye ise 10 bin 141 lira ceza uygulandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Konacık Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikletiyle ters yönde ve kaldırım üzerinde seyir halinde olan Dilan Ceylan D., bölgede denetim yapan polis ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler tarafından durdurulan Dilan Ceylan D.'ye cezai işlem uygulandığı sırada sürücü, polis motosikletine tekme atarak düşürdü. Dilan Ceylan D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Motosikleti ise trafikten men edilen sürücüye 10 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

        Olay ani ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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