Bodrum Basketbol evinde yıkıldı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) ilk kez mücadele eden Bodrum Basketbol, E Grubu'nda evinde çıktığı iki maçı da kaybederek avantaj yitirdi. Elemeleri geçtikten sonra grup mücadelesine Bodrum Bitez Spor Salonu'nda Sopron'a uzatmada 86-80 yenilerek başlayan temsilcimiz, Polonya deplasmanında Piestanske Cajky'i 79-63 yendikten sonra yine evinde Fransız ekibi Charnay Basket'e 76-66 mağlup olmaktan kurtulamadı. Grupta ilk 3 maç sonunda 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Bodrum, 30 Ekim Çarşamba günü 3'te 3 yapan lider Sopron'la Macaristan'da karşılaşacak.

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