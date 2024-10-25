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        Bodrum Basketbol evinde yıkıldı

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) ilk kez mücadele eden Bodrum Basketbol, E Grubu'nda evinde çıktığı iki maçı da kaybederek avantaj yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:56
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        Bodrum Basketbol evinde yıkıldı
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        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) ilk kez mücadele eden Bodrum Basketbol, E Grubu'nda evinde çıktığı iki maçı da kaybederek avantaj yitirdi. Elemeleri geçtikten sonra grup mücadelesine Bodrum Bitez Spor Salonu'nda Sopron'a uzatmada 86-80 yenilerek başlayan temsilcimiz, Polonya deplasmanında Piestanske Cajky'i 79-63 yendikten sonra yine evinde Fransız ekibi Charnay Basket'e 76-66 mağlup olmaktan kurtulamadı. Grupta ilk 3 maç sonunda 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Bodrum, 30 Ekim Çarşamba günü 3'te 3 yapan lider Sopron'la Macaristan'da karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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