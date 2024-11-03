Muğla'da orman yangını

Menteşe’nin Kafaca Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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