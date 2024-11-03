Bodrum Futbol Kulübü - Alanyaspor: 0-0

STAT:Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ: Gökhan - Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege, Taylan (Dk. 60 Fredy), Mohammed, Brazao (Dk. 60 Gökdeniz), Seferi (Dk. 82 Osman Haqi), Dimitrov (Dk. 65 Ahmet Aslan), Puşcaş (Dk. 82 Celal)

ALANYASPOR: Ertuğrul - Hadergjonaj, Fatih (Dk. 55 Lima), Aliti, Balkovec, Lopes, Makouta, Buluthan (Dk. 55 Janvier), Cordova, Efecan (Dk. 71 Hwang), Serdar Dursun (Dk. 76 Yusuf)

GOLLER:

SARI KARTLAR: Dk. 69 Puşcaş, Dk. 76 Ajeti, Dk. 90+8 Gökdeniz (Bodrum FK), Dk. 69 Aliti (Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 64 Mohammed (Bodrum FK)

SÜPER Lig'de Bodrum Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Alanyaspor'la golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkardı: 0-0. Yeşil-beyazlılarda Mohammed, 64'üncü dakikada VAR uyarısıyla gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bodrum'da geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında kalesinde hatalı goller gören Sousa'nın yerine kaleyi ilk kez Gökhan Akkan korurken, Taylan Antalyalı da ilk defa 11'de forma giydi. Bu skorla alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki ekipten Bodrum FK puanını 11, Alanyaspor ise 10 yaptı.