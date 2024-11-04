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        Depremde ölen Yade Hilal'in adı müzik atölyesinde yaşayacak

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yaşamını yitiren Yade Hilal Özcan (8) için Muğla'nın Bodrum ilçesinde, okuduğu okulda annesi Ayşegül Özcan tarafından 'Yade Özcan Müzik Atölyesi' kuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:05
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        Depremde ölen Yade Hilal'in adı müzik atölyesinde yaşayacak
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yaşamını yitiren Yade Hilal Özcan (8) için Muğla'nın Bodrum ilçesinde, okuduğu okulda annesi Ayşegül Özcan tarafından 'Yade Özcan Müzik Atölyesi' kuruldu. Anne Özcan, "Yade müziği çok seviyordu, hayali ünlü bir piyanist olmaktı. Fazıl Say gibi ünlü bir piyanist olmayı istiyordu. O şekilde olmadı ama adı bu şekilde anılacak" dedi.

        Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan, ailesiyle ara tatil için gittiği Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremlere yakalandı. Ekipler, yıkılan binanın enkazında kalan Yade Hilal'in cansız bedenine ulaştı. Yade Hilal'in annesi ve erkek kardeşi, 7 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Depremin ardından anne Ayşegül Özcan kızı Yade'nin adının yaşatılması için toplanan bağışlar ve kendi katkısıyla kızının okuduğu okula 'Yade Özcan Müzik Atölyesi' kurdu.

        AÇILIŞTA DUYGUSAL ANLAR

        Müzik atölyesi içerisine Yade Hilal'in son piyano konserinden kesitler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Elifsu Yıldız ve Sudenaz Ocak tarafından duvara resmedildi. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, anne Ayşegül Özcan, Yade Hilal'in öğretmenleri ve arkadaşlarının katılımıyla müzik atölyesinin açılışı yapıldı. Açılışta Yade Hilal anısına piyano eşliğinde müzik dinletisi yapılırken, öğretmenleri günün anısına konuşma yaptı. Duygusal anların yaşandığı açılışta Yade Hilal'ın son piyano gösterisinden kesitler izletilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, katkılarından dolayı anne Özcan'a plaket takdim etti. Açılış sonunda sınıf arkadaşları, Yade Hilal'in fotoğrafının önüne karanfil bıraktı.

        'YADE ONLARI İZLEYECEK'

        Ayşegül Özcan, "6 Şubat depremi öncesinde 15 tatil için Hatay'a ailemin yanına gitmiştik. Kardeşimin düğününden sonra 10 gün daha kalıp, ailemle vakit geçirmek istedim. Son gecemizde deprem oldu. Buraya gelmeyi, ertesi gün okula başlamayı planlarken, başımıza böyle bir şey geldi. Annemi, babamı, ablamı, 2 yeğenimi ve kızımı kaybettim. Beni oğlumla 7 saat sonra enkaz altından çıkardılar. Erkek kardeşim de o şekilde kurtuldu. Diğerlerini kaybettik, hayat böyle; bugün varız yarın yokuz. Bu durumla bir gecede yüzleştik. Böylesine yakın bir kaybı hiç yaşamamıştım, ilk, ağır ve acı oldu. Sonra Müzik Öğretmeni Ayben Ersoy, anma konseri düzenledi. Konserden toplanan bağışlarla biraz da bizim katkımızla, maddi ve manevi dostlarımın desteğiyle Yade'nin kendi okulunda müzik atölyesi kuruldu. Yade müziği çok seviyordu, hayali ünlü bir piyanist olmaktı. Fazıl Say gibi ünlü bir piyanist olmayı istiyordu. O şekilde olmadı ama bu şekilde adı anılacak. İnşallah bu atölyeden konservatuar öğrencileri geleceğin müzisyenleri, piyanistleri yetişir. Yade'nin yerine inşallah onlar güzel yerlere ulaşırlar. Elimizi buradan çekmeyeceğiz, her zaman bir elimiz burada olacak. Arkadaşları çok heyecanlı. Burayı Yade'nin resimleriyle donattık, Yade onları izleyecek" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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