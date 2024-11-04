Depremde ölen Yade Hilal'in adı müzik atölyesinde yaşayacak

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yaşamını yitiren Yade Hilal Özcan (8) için Muğla'nın Bodrum ilçesinde, okuduğu okulda annesi Ayşegül Özcan tarafından 'Yade Özcan Müzik Atölyesi' kuruldu. Anne Özcan, "Yade müziği çok seviyordu, hayali ünlü bir piyanist olmaktı. Fazıl Say gibi ünlü bir piyanist olmayı istiyordu. O şekilde olmadı ama adı bu şekilde anılacak" dedi.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan, ailesiyle ara tatil için gittiği Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremlere yakalandı. Ekipler, yıkılan binanın enkazında kalan Yade Hilal'in cansız bedenine ulaştı. Yade Hilal'in annesi ve erkek kardeşi, 7 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Depremin ardından anne Ayşegül Özcan kızı Yade'nin adının yaşatılması için toplanan bağışlar ve kendi katkısıyla kızının okuduğu okula 'Yade Özcan Müzik Atölyesi' kurdu.

AÇILIŞTA DUYGUSAL ANLAR Müzik atölyesi içerisine Yade Hilal'in son piyano konserinden kesitler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Elifsu Yıldız ve Sudenaz Ocak tarafından duvara resmedildi. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, anne Ayşegül Özcan, Yade Hilal'in öğretmenleri ve arkadaşlarının katılımıyla müzik atölyesinin açılışı yapıldı. Açılışta Yade Hilal anısına piyano eşliğinde müzik dinletisi yapılırken, öğretmenleri günün anısına konuşma yaptı. Duygusal anların yaşandığı açılışta Yade Hilal'ın son piyano gösterisinden kesitler izletilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, katkılarından dolayı anne Özcan'a plaket takdim etti. Açılış sonunda sınıf arkadaşları, Yade Hilal'in fotoğrafının önüne karanfil bıraktı.