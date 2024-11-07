Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
MUĞLA'da il genelinde polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
MUĞLA'da il genelinde polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5-7 Kasım tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 17 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonlarda 484,5 gram bonzai, 42,2 gram kokain, 8 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 2,6 gram kubar esrar, 2 sentetik ecza ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.
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