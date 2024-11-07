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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

        MUĞLA'da il genelinde polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 23:00 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:05
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
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        MUĞLA'da il genelinde polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5-7 Kasım tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 17 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonlarda 484,5 gram bonzai, 42,2 gram kokain, 8 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 2,6 gram kubar esrar, 2 sentetik ecza ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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