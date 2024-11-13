Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'daki market yangında ölü sayısı 2'ye çıktı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde borç meselesi yüzünden husumetli olduğu ağabeyi Hakan Sekmen'in (49) işlettiği marketi benzin döküp ateşe vererek ölümüne neden olan Erkan Sekmen (47) de yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'daki market yangında ölü sayısı 2'ye çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde borç meselesi yüzünden husumetli olduğu ağabeyi Hakan Sekmen'in (49) işlettiği marketi benzin döküp ateşe vererek ölümüne neden olan Erkan Sekmen (47) de yaşamını yitirdi.

        Olay, 11 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işi yapan Erkan Sekmen elindeki benzin bidonuyla borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, aynı işi yapan ve market de işleten ağabeyi Hakan Sekmen'in dükkanına geldi. Market içerisinde ağabey ile kardeş arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan Sekmen markette ofis ve ev olarak kullanılan odayı benzin dökerek ateşe verdi. Alevler bir anda yayıldı.

        6 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda, Hakan Sekmen ile oğulları Y.H. (15) ve Yiğit Eren Sekmen (23), boşandığı eşi Özlem Şahin (44) ve market çalışanı Samet Uğurlu (24) ile yangını çıkaran Erkan Sekmen yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        2 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan vücudunda ağır derecede yanıklar meydana gelen Hakan Sekmen, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hakan Sekmen'in bugün memleketi Ordu'da ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.

        Kardeşi Erkan Sekmen de bugün tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Y.H. Sekmen, kardeşi Yiğit Eren Sekmen, Samet Uğurlu ve Özlem Şahin'in tedavisinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Güney Kore'de öğrenciler 8 saatlik üniversite sınavına nasıl hazırlanıyor?
        Güney Kore'de öğrenciler 8 saatlik üniversite sınavına nasıl hazırlanıyor?
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'nın gözü Galatasaray'da
        Bodrum FK'nın gözü Galatasaray'da
        Muğla'da İlknur Çetin'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Muğla'da İlknur Çetin'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Bodrum FK'da Ege Bilsel'e milli davet
        Bodrum FK'da Ege Bilsel'e milli davet
        İlknur'un katili bir hafta önce bıçak satın almış
        İlknur'un katili bir hafta önce bıçak satın almış
        Muğla'da 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        Muğla'da 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığına atanan Sarıhan, göreve başladı
        AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığına atanan Sarıhan, göreve başladı