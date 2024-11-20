Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Basketbolcu Karaman'a aracı ile çarpıp, ölümüne neden olan sürücüye 9 yıla kadar hapis istemi

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a (34) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan tutuklu Emre Ali Önder (30) hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbolcu Karaman'a aracı ile çarpıp, ölümüne neden olan sürücüye 9 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a (34) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan tutuklu Emre Ali Önder (30) hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        İzmir'de yaşayan, Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden 8 Eylül'de saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Önder, tutuklandı.

        'KAZA ANINDA ALKOLLÜYDÜM'

        Önder, savcılıktaki ifadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirtip, "Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Araçla Reşadiye Mahallesi'ndeki kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim. Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip, bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.

        ASLİ DERECEDE KUSURLU

        Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma tamamlanıp, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen raporda Önder'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile asli derecede kusurlu olduğunun, Karaman'ın kusurunun bulunmadığı anlatıldı.

        SONUCU ÖNGÖRMESİ GEREKİRDİ

        Emre Ali Önder'in olay anından yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra alınan raporunda 1.19 promil alkollü olduğunun tespiti göz önüne alındığında, olay anında alkol oranının daha yüksek olduğunun anlaşıldığı, ifadesinde de trafiğe çıkmadan önce yüksek alkol oranına sahip bira tükettiğini belirttiği, meydana gelen sonucu öngörmesinin gerektiği, bu bağlamda şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edilmesinin gerektiği ifade edildi.

        DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMIŞ

        İddianamede tüm dosya kapsamı ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu 1.19'dan daha yüksek promil alkollü olarak trafiğe çıkıp, dikkat ve özen yükümlülüklerine uymayarak kazaya sebebiyet verip, sonucunda İlkan Karaman'ın ölümüne neden olduğu yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        Gramajı söylemeyene ceza
        Gramajı söylemeyene ceza
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        İplik fabrikasında kimyasal paniği!
        İplik fabrikasında kimyasal paniği!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?

        Benzer Haberler

        Bodrum basketbolda Avrupa sınavında
        Bodrum basketbolda Avrupa sınavında
        Bodrum FK'da değişim zamanı
        Bodrum FK'da değişim zamanı
        Bodrum'da yolcu minibüsü, şarampole düştü: 8 yaralı
        Bodrum'da yolcu minibüsü, şarampole düştü: 8 yaralı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bodrum açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı