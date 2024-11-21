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        Bodrum Basketbol- Piestanske Cajky : 78-73

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5'inci hafta maçında Bodrum Basketbol, sahasında Piestanske Cajky'i 78-73 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 21:19 Güncelleme: 21.11.2024 - 21:20
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        Bodrum Basketbol- Piestanske Cajky : 78-73
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        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5'inci hafta maçında Bodrum Basketbol, sahasında Piestanske Cajky’i 78-73 mağlup etti.

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele eden Bodrum Basketbol, 5'inci hafta mücadelesinde evinde Slovakya temsilcisi Piestanske Cajky’i konuk etti. Bodrum Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı onlarca Bodrum taraftarı izlerken maç sonuna kadar tezahüratlarıyla Bodrum ekibine destek verdi. Karşılaşmanın ilk periyodunu konuk ekip 15-19 önde kapatırken devre arasına Cajky 44-35 önde girdi. 3’üncü periyotta etkili bir oyun sergileyen Bodrum ekibi eşitliği yakalayarak skoru 53-53’e getirdi. Son periyotta kıran kırana oyun ortaya koyan Bodrum Basketbol 78-73’lük skorla sahadan galip ayrıldı. Maçta en skorer isim 26 sayıyla Bodrum Basketbol oyuncusu Juskaite olurken, rakip takımda ise en skorer isim 25 sayıyla James oldu.

        Bu skorla, Bodrum Basketbol Avrupa kupasında evinde ilk galibiyetini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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