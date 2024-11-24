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        Bodrum FK'da hakem yönetimine tepki var

        SÜPER Lig'de milli aranın ardından evinde Galatasaray'ı konuk eden ve maçı 1-0 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik ekip ve yönetim, hakem hatalarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:48
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        Bodrum FK'da hakem yönetimine tepki var
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        SÜPER Lig'de milli aranın ardından evinde Galatasaray'ı konuk eden ve maçı 1-0 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik ekip ve yönetim, hakem hatalarına tepki gösterdi. Aldığı yenilginin ardından 11 puanda kalıp düşme potasından çıkamayan yeşil-beyazlıların teknik direktörü Volkan Demirel, "11 kişi devam etseydik bu maç böyle bitmezdi" dedi.

        Maçın son anlarında atak yaptıkları sırada pozisyonlarının taç olduğu gerekçesi ile hatalı şekilde kesildiğini vurgulayan Demirel, "Her şeyi geçiyorum. Yan hakemle aynı çizgiye bakıyoruz, benim adamım gole gidiyor. Oyun akışına bırakılmalı ve VAR'a gidilmeliydi. Türk futbolunda niye oyuncu yetişmiyor? 19-20 yaşındaki çocuk, ikinci sarı kartını gördüğü pozisyonda ellerini havaya kaldırıyor. Rakibe bastı ya da basmadı ben niyete bakarım. İlk faulünde sarı kart, ikinci faulünde yine sarı kart. Gerek var mı yok mu? Anlatacak çok şey var da insanları kırmak, üzmek istemiyorum" dedi.

        Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Talay da maçın ardından yaptığı açıklamalarda hakemlerin yönetimini eleştirdi. Kırmızı karta kadar bütün oyunun dengeli şekilde devam ettiğini ifade eden Talay, "Ancak kırmızı kart neticesinde maalesef oyunun rengi biraz bizim aleyhimize değişti. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hakemler takdir hakları noktasında 12-13 haftadır sıkıntı yaşatıyor. Takdir hakları noktasında hem iç saha hem dış saha maçlarımızda, maalesef tüm takdir hakları rakiplerimizin lehine bizim aleyhimize kullanılıyor. Bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hakem arkadaşlarımızın işi de çok zor. Mümkün olduğu kadar adaletli bir şekilde yönetim gösterme gayreti içerisindeler. Ama maçları tekrar izlediğimizde özellikle takdir hakları noktasında ciddi canımız yanıyor. İlgili arkadaşlarımız, ilgili federasyondaki kişiler daha adaletli bir yönetim gösterilmesi noktasında adımları atacaklardır diye umut ediyorum. Genç arkadaşlarımı oyun için, mücadele için tebrik ediyorum" diye konuştu.

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