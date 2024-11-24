Bodrum FK'da hakem yönetimine tepki var

SÜPER Lig'de milli aranın ardından evinde Galatasaray'ı konuk eden ve maçı 1-0 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik ekip ve yönetim, hakem hatalarına tepki gösterdi. Aldığı yenilginin ardından 11 puanda kalıp düşme potasından çıkamayan yeşil-beyazlıların teknik direktörü Volkan Demirel, "11 kişi devam etseydik bu maç böyle bitmezdi" dedi.

Maçın son anlarında atak yaptıkları sırada pozisyonlarının taç olduğu gerekçesi ile hatalı şekilde kesildiğini vurgulayan Demirel, "Her şeyi geçiyorum. Yan hakemle aynı çizgiye bakıyoruz, benim adamım gole gidiyor. Oyun akışına bırakılmalı ve VAR'a gidilmeliydi. Türk futbolunda niye oyuncu yetişmiyor? 19-20 yaşındaki çocuk, ikinci sarı kartını gördüğü pozisyonda ellerini havaya kaldırıyor. Rakibe bastı ya da basmadı ben niyete bakarım. İlk faulünde sarı kart, ikinci faulünde yine sarı kart. Gerek var mı yok mu? Anlatacak çok şey var da insanları kırmak, üzmek istemiyorum" dedi.