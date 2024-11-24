Bodrum'da fırtına; ağaçlar devrildi, balıkçı teknesi battı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, gece saatlerinden itibaren saatteki hızı 70 kilometreyi aşan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Torba sahilinde balıkçı teknesi suya gömülürken, teknelerden saçılan minderler kıyıya vurdu. Yalıkavak sahilinde dalgaların boyu yer yer 2 metreye ulaşırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gece saatlerinden bu yana belediye ekipleri Dirmil, Yalıkavak, Gümüşlük, Yokuşbaşı, Bahçelievler, Cevat Şakir, Kumbahçe, Umurca, Türkbükü ve Geriş Mahallelerinde 13 olaya müdahale ederken fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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