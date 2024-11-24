Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da fırtına; ağaçlar devrildi, balıkçı teknesi battı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 1 balıkçı teknesi suya gömüldü, dalgaların boyu yer yer 2 metreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:36 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da fırtına; ağaçlar devrildi, balıkçı teknesi battı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 1 balıkçı teknesi suya gömüldü, dalgaların boyu yer yer 2 metreye ulaştı.

        Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, gece saatlerinden itibaren saatteki hızı 70 kilometreyi aşan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Torba sahilinde balıkçı teknesi suya gömülürken, teknelerden saçılan minderler kıyıya vurdu. Yalıkavak sahilinde dalgaların boyu yer yer 2 metreye ulaşırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gece saatlerinden bu yana belediye ekipleri Dirmil, Yalıkavak, Gümüşlük, Yokuşbaşı, Bahçelievler, Cevat Şakir, Kumbahçe, Umurca, Türkbükü ve Geriş Mahallelerinde 13 olaya müdahale ederken fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!

        Benzer Haberler

        Muğlaspor - Uşakspor: 1-0
        Muğlaspor - Uşakspor: 1-0
        Bodrum FK'da hakem yönetimine tepki var
        Bodrum FK'da hakem yönetimine tepki var
        Muğla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Muğla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Stratonikeia'nın tiyatro kısmında da 2 bin 250 yıllık kanalizasyon sistemi...
        Stratonikeia'nın tiyatro kısmında da 2 bin 250 yıllık kanalizasyon sistemi...
        Muğla'da kelebek hastası çocuk, Galatasaraylı futbolcularla buluştu
        Muğla'da kelebek hastası çocuk, Galatasaraylı futbolcularla buluştu
        Bodrum FK - Galatasaray maçının ardından
        Bodrum FK - Galatasaray maçının ardından