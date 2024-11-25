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        Kendisini darbeden eşi serbest bırakılan Keziban: Can güvenliğimden endişe ediyorum

        MUĞLA'da boşanma aşamasındaki eşi U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:12 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:15
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        Kendisini darbeden eşi serbest bırakılan Keziban: Can güvenliğimden endişe ediyorum
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        MUĞLA'da boşanma aşamasındaki eşi U.B. (42) tarafından darbedilen ve başına 6 dikiş atılan Keziban B. (28), şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına tepki gösterdi. Keziban B., "Canım bu kadar ucuz demek ki. Kadınlar olarak hiçbir şekilde savunulmuyoruz. Bu adam sokakta elini kolunu sallaya sallaya gezmemeli. Can güvenliğimden endişe ediyorum" dedi.

        Menteşe'de yaşayan ev kadını Keziban B., 5 ay önce evlendiği Menteşe Belediyesi'nde şoför olarak çalışan U.B. ile şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. 2 çocuk annesi Bulut ile eşi arasında 22 Kasım'da tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, U.B., Keziban B.'nin saçından tutup, cama vurdu. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Keziban B.'nin başına 6 dikiş atıldı. Keziban B., tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan U.B., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        'DIŞARIYA ÇIKAMIYORUM'

        Olayın ardından 2 çocuğuyla yaşamını sürdüren Keziban B., "3 Aralık'ta boşanma davamız var. Ayrılacağımız tarihe kadar aynı evde yaşamamı istedi. Olaydan 1 gün önce tartıştık. Ertesi gün kendisinden bir miktar para isteyip, evden ayrılacağımı söyledim. Evden gitmeme izin vermedi. Elimde bardaklar vardı. Onları yere çarptı. Gitmeme hiçbir şekilde izin vermedi. Yatak odasının kapısını üzerime kapattı. Kendisini ittirdim. Saçımı tuttuktan sonra başımı cama vurdu. Başımın kanadığını görünce, 'Allah benim belamı versin' dedi. Telefonum olmadığı için kimseyi arayıp, yardım isteyemedim. Sonrasında baygınlık geçirmişim. Gözlerimi açtığımda yanımda sağlık ekipleri vardı. Şikayetçi oldum. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Canım bu kadar ucuz demek ki. Kadınlar olarak hiçbir şekilde savunulmuyoruz. Bu olaya sessiz kalınmaması gerekiyor. Yetkililerden bir çözüm bulmalarını istiyorum. Bu adam sokakta elini kolunu sallaya sallaya gezmemeli. Can güvenliğimden endişe ediyorum. Dışarıya çıkamıyorum. Çocuklarımı okula bırakamadım" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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