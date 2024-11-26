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        Bodrum'da otomobil, telefon mağazasına girdi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, telefon mağazasına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:11
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        Bodrum'da otomobil, telefon mağazasına girdi
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, telefon mağazasına girdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. S.E.K.'nin (74) geri manevra yaparken kontrolünü yitirdiği 34 DPK 537 plakalı otomobil, telefon mağazasına girdi. İş yerinde hasar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sırasında iş yerindeki bir kişinin yaşadığı panik anı yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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