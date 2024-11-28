Interpol'un kırmızı bültenle aradığı şüpheli, Muğla'da yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Rusya'da 'Fuhuş amaçlı insan ticareti' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Ugılkhon Salıeva'nın Fethiye'de olduğu bilgisine ulaştı. Salıeva, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan Salıeva, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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