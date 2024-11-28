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        Interpol'un kırmızı bültenle aradığı şüpheli, Muğla'da yakalandı

        INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Ugılkhon Salıeva (34), Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:36 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:40
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        Interpol'un kırmızı bültenle aradığı şüpheli, Muğla'da yakalandı
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        INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Ugılkhon Salıeva (34), Muğla’nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Rusya'da 'Fuhuş amaçlı insan ticareti' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Ugılkhon Salıeva'nın Fethiye'de olduğu bilgisine ulaştı. Salıeva, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan Salıeva, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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