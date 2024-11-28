Otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Gündoğan'dan Yalıkavak'a yönüne giden A.K. (31) idaresindeki 48 AAD 293 plakalı otomobil, Mehmet Türker yönetimindeki 48 ALS 963 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Türker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Türker, sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Türker’in Yemiş Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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