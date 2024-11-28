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        Otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Türker (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:45
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        Otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Türker (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Gündoğan'dan Yalıkavak'a yönüne giden A.K. (31) idaresindeki 48 AAD 293 plakalı otomobil, Mehmet Türker yönetimindeki 48 ALS 963 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Türker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Türker, sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Türker’in Yemiş Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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