Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Kumları altın sarısı renkli Sedir Adası, havadan görüntülendi

        MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki, koruma altında olan altın sarısı renkli kumuyla ünlü Sedir Adası, dronla havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumları altın sarısı renkli Sedir Adası, havadan görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki, koruma altında olan altın sarısı renkli kumuyla ünlü Sedir Adası, dronla havadan görüntülendi.

        Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Romalı sevgilisi komutan Antonius'un büyük aşk yaşadığı, yüzüp kumlarında uzandıkları rivayet edilen Sedir Adası, bölgeye ilgiyi artırıyor. Binlerce yıl önce Kleopatra ve Antonius'un Sedir Adası'nda büyük bir aşk yaşadığına inanılan efsaneye göre, Antonius kendisiyle evlenmeyi kabul eden Kleopatra'ya bu coşkusunun hediyesini vermek istedi. Antonius yaklaşık 3 bin yıl kadar önce balayını geçirmek üzere Kleopatra'yı götüreceği adaya Mısır'dan 60 büyük gemiyle çapları 1 milimetreden daha küçük ve her tanesi aynı büyüklükte olan kumları getirtti. Dünyanın yalnızca iki yerinde var olduğu bilinen bu özel kum; ateşte yanması, sodalı suda kendiliğinden çoğalması ve büyüteç altında incelendiğinde hareket ediyor olmasıyla dikkat çekiyor. Karbonatlı çamurun bir çekirdek etrafında birikmesiyle oluşan kumların denize kattığı güzellikteki renk de adanın görülmeye değer olan diğer özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Kumların bir benzerinin de Kızıldeniz'de olduğu biliniyor. Zeytin ağaçlarıyla kaplı adada, doğal güzelliklerin yanı sıra Helenistik ve Roma dönemlerine ait antik tiyatro, agora ve antik liman kalıntıları da bulunuyor. Altın sarısı renkli kumuyla ünlü Sedir Adası'nın manzarası, havadan dronla görüntülendi. (DHA

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        İsrail yine vurdu: 40'tan fazla ölü!
        İsrail yine vurdu: 40'tan fazla ölü!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da göçmen kaçakçılığında yakalanan deniz taşıtları ihaleyle satıldı
        Bodrum'da göçmen kaçakçılığında yakalanan deniz taşıtları ihaleyle satıldı
        Göçmen kaçakçılığında kullanılan 38 deniz aracı ihale ile 9 milyon TL'ye sa...
        Göçmen kaçakçılığında kullanılan 38 deniz aracı ihale ile 9 milyon TL'ye sa...
        Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili idari yapt...
        Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili idari yapt...
        Lagina ve Stratonikeia antik kentleri sonbaharda dronla görüntülendi
        Lagina ve Stratonikeia antik kentleri sonbaharda dronla görüntülendi
        Fethiyespor- Isparta 32 Spor: 0-0
        Fethiyespor- Isparta 32 Spor: 0-0
        Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak
        Çağdaş Bodrumspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak