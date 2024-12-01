Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal edildi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkiledi. Yelkenli bir tekne karaya vururken, Bodrum- Datça- İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

        Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak ve denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, gece saatlerden itibaren sağanak etkili olurken, fırtına nedeniyle Gümbet Sahili’nde yelkenli bir tekne karaya oturdu. Yapılması planlanan Bodrum-Datça ve İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Dalgaların boyu yer yer 2 metreye ulaştı. Fırtınanın akşam saatlerde etkisini yitirmesi, yağmurun ise devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!

        Benzer Haberler

        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Marmaris'te yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Marmaris'te yakalandı
        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Marmaris'te yakalandı
        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Marmaris'te yakalandı
        Bodrum FK galibiyet hasreti 7 maça çıktı
        Bodrum FK galibiyet hasreti 7 maça çıktı
        Kumları altın sarısı renkli Sedir Adası, havadan görüntülendi
        Kumları altın sarısı renkli Sedir Adası, havadan görüntülendi
        Bodrum'da göçmen kaçakçılığında yakalanan deniz taşıtları ihaleyle satıldı
        Bodrum'da göçmen kaçakçılığında yakalanan deniz taşıtları ihaleyle satıldı
        Göçmen kaçakçılığında kullanılan 38 deniz aracı ihale ile 9 milyon TL'ye sa...
        Göçmen kaçakçılığında kullanılan 38 deniz aracı ihale ile 9 milyon TL'ye sa...