NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti

NATODaimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) komutası, devir teslim töreni ile Kanada'dan Türkiye'ye geçti.

Ege ve Akdeniz'de görev yapan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Oramiral Sadık Altıncan Konferans Salonu'nda yapılan devir teslim töreni ile Kanada'dan Türkiye'ye geçti. Devir teslim törenine Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, NATO Deniz Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Jose Delgado, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası görevini devralan Tuğamiral H. İlker Avcı, görevi devreden Kanadalı Tuğamiral Matthew Coates ile çok sayıda ulusal ve uluslararası deniz personeli katıldı. Tören Kanada milli marşı, İstiklal Marşı ve NATO Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra NATO sancağı Türk gemisine çekildi. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevinin devir teslimi için imzalar atıldı. İmzaların ardından tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

KEMALREİS KOMUTA GEMİSİ OLACAK Tuğamiral H. İlker Avcı komutasındaki SNMG-2'de, TCG Kemalreis firkateyni komuta gemisi olarak kullanılacak. Görev süresi içerisinde SNMG-2'de Kanada, İspanya ve İtalya'ya ait farklı tipte gemilerin yer alması planlanırken, Bulgaristan, İngiltere, İspanya, İtalya, Romanya ve Yunanistan karargah personeli görev alacak. 3 Aralık 2024 ile 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında komuta görevi icra edilecek olan SNMG-2'nin faaliyetleri arasında ise denizlerde varlık göstermek, deniz taktik resminin oluşturulması, ortaklık bağlarının güçlendirilmesi için liman ziyaretleri icra edilmesi, müttefik ülkeler ile eğitim-tatbikatlar icra edilmesi ve krizlere müdahale için hazır bulunması yer alıyor.

'YILLARDIR NATO DAİMİ DENİZ GÖREV GRUPLARINA GEMİLERLE KATKI SAĞLIYORUZ' Görevi devralan Tuğamiral H. İlker Avcı, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2, çok uzun zamandır görev yapan bir grup savaş gemilerinden oluşan bir görev grubu. Görev grubunun amacı, temel olarak herhangi bir kriz durumu olduğunda buna hazır bir kuvveti denizde bulundurmak ve çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıkabilecek durumlara müdahale etmek. Bu kapsamda Türkiye NATO'nun en önde gelen, en güçlü ülkelerinden biri ve NATO'ya Türkiye'nin deniz boyutunda da çok önemli, çok büyük katkıları var. Yıllardır da NATO daimi deniz görev gruplarına gemilerle katkı sağlıyoruz. Bunların zaman zaman komutalarını da üstleniyoruz. Bu üstlendiğimiz görev komuta periyodu, Türkiye'nin NATO'nun daimi Deniz Görev Grubu 2'yi üstlendiği 5'inci periyot olacak. Buna zaten gemilerle katkı sürekli olarak veriyorduk. Bu sefer komutasını üstleneceğiz. Bunun ülkemize olan katkısı, temel olarak eğitim fırsatları ve çok uluslu bir karargaha komuta etme tecrübesinin kazanılması olarak ortaya çıkıyor. Personelimizin çok uluslu bir ortamda görev yaparak eğitimlerini pekiştirmesi açısından ülkemize büyük katkıları var. Yine ülkemizin NATO'ya olan katkılarının görünür hale gelmesi açısından da önemli bir adım olacağını düşünüyoruz" dedi.