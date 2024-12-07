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        Fethiyespor deplasmanda sahaya çıkacak

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'la golsüz berabere kalan Fethiyespor yarın deplasmanda Kırklarelispor'un misafiri olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:01 Güncelleme: 07.12.2024 - 12:01
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        Fethiyespor deplasmanda sahaya çıkacak
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'la golsüz berabere kalan Fethiyespor yarın deplasmanda Kırklarelispor'un misafiri olacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Metin Ateş görev yapacak. Fethiyespor teknik direktörü Selahaddin Dinçel zorlu maçı kazanıp üst sıralar için umut tazeleyeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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