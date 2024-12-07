Fethiyespor deplasmanda sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'la golsüz berabere kalan Fethiyespor yarın deplasmanda Kırklarelispor'un misafiri olacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Metin Ateş görev yapacak. Fethiyespor teknik direktörü Selahaddin Dinçel zorlu maçı kazanıp üst sıralar için umut tazeleyeceklerini söyledi.

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