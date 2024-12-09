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        Fethiyespor Play-Off için umutlandı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'u 2-1 yenen Fethiyespor son maçlarda yükselişe geçerek Play-Off yolunda umutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:40
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        Fethiyespor Play-Off için umutlandı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'u 2-1 yenen Fethiyespor son maçlarda yükselişe geçerek Play-Off yolunda umutlandı. Sezona tutuk başladıktan sonra özellikle son 5 maçta puanları hanesine yazdırmaya başlayan Fethiyespor, bu periyotta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ege ekibi bu periyottaki tüm galibiyetlerini ise deplasmanlarda aldı. Afyonspor'u 4-0, Kepezspor'u 1-0 ve Kırklarelispor'u da 2-1 yenen Fethiyespor evinde ise İnegölspor ve Isparta 32 Spor'la golsüz berabere kaldı. Sıralamada 22 puanla 9'uncu basamakta kendine yer bulan Fethiyespor'un Play-Off barajı ile arasında 5 puan fark kaldı. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, devrenin bitmesine 2 maç kaldığını belirterek, "Kalan 2 karşılaşmamızı da kazanıp devre arasına moralli ve umutlu girmek istiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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