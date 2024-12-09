Fethiyespor Play-Off için umutlandı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'u 2-1 yenen Fethiyespor son maçlarda yükselişe geçerek Play-Off yolunda umutlandı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'u 2-1 yenen Fethiyespor son maçlarda yükselişe geçerek Play-Off yolunda umutlandı. Sezona tutuk başladıktan sonra özellikle son 5 maçta puanları hanesine yazdırmaya başlayan Fethiyespor, bu periyotta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ege ekibi bu periyottaki tüm galibiyetlerini ise deplasmanlarda aldı. Afyonspor'u 4-0, Kepezspor'u 1-0 ve Kırklarelispor'u da 2-1 yenen Fethiyespor evinde ise İnegölspor ve Isparta 32 Spor'la golsüz berabere kaldı. Sıralamada 22 puanla 9'uncu basamakta kendine yer bulan Fethiyespor'un Play-Off barajı ile arasında 5 puan fark kaldı. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, devrenin bitmesine 2 maç kaldığını belirterek, "Kalan 2 karşılaşmamızı da kazanıp devre arasına moralli ve umutlu girmek istiyoruz" dedi.
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