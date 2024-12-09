Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da çevreyi kirletenlere ceza yağdı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çevreyi kirleten ve doğaya bahçe atığı ve moloz bırakan kişi ve firmalara, belediye tarafından toplam 957 bin TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da çevreyi kirletenlere ceza yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çevreyi kirleten ve doğaya bahçe atığı ve moloz bırakan kişi ve firmalara, belediye tarafından toplam 957 bin TL idari para cezası kesildi. Öte yandan çevreye moloz döküp kirliliğe neden olan bazı kişilerin güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

        Bodrum Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlükleri tarafından kritik noktalara konulan güvenlik kameralarıyla, yaşam alanlarında kötü görüntü oluşturan kişi ve firmalar tespit edilip cezai işlem uygulanmaya başlandı. Güvenlik kameraları, ilk etapta Bodrum ilçe merkezi, Bitez, Turgutreis ve Akyarlar'da kritik noktalara yerleştirildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Akyarlar Mahallesi'ndeki bir alana hafriyat atan kişileri tespit etti. Kimlikleri belirlenen kişilere toplam 30 bin TL cezai işlem uygulandı. Kameralı sistemin turizm sezonuna kadar tüm mahallelere kurulmasının planlandığı belirtildi.

        Ayrıca zabıta ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir araziye çuvallarla moloz döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Moloz döktüğü saptanan kişilere 60 bin TL, mazgallarının üzerine hafriyat ve çeşitli atıklar atarak tıkanmasına neden olduğu belirlenen bir firmaya 20 bin TL; izmarit denetimleri kapsamında da 413 kişi ve firmaya 847 bin 476 TL cezai işlem uyguladı.

        Öte yandan çevreye moloz döküp kirliliğe neden olan bazı kişilerin güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Çevreyi kirleten ve doğaya bahçe atığı ve moloz döken kişi ve firmalara, belediye tarafından toplam 957 bin TL idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi

        Benzer Haberler

        Muğla'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Muğla'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Muğla'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Muğla'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Marmaris'te sağanak etkili oldu
        Marmaris'te sağanak etkili oldu
        Marmaris'te sağanak etkili oldu
        Marmaris'te sağanak etkili oldu
        Fethiyespor Play-Off için umutlandı
        Fethiyespor Play-Off için umutlandı
        Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı
        Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı