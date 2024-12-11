Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da yağışlar Geyik Barajı'na yaradı; su seviyesi 2 katına çıktı

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik Barajı'nda su seviyesi yağışlar sonrası yüzde 7'den yüzde 14'e yükselirken, Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 5 oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:46 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yağışlar Geyik Barajı'na yaradı; su seviyesi 2 katına çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik Barajı'nda su seviyesi yağışlar sonrası yüzde 7'den yüzde 14'e yükselirken, Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 5 oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Kuraklık etkileri devam ederse, gelecek yıl bölgenin tamamına yayılacak bir su sıkıntısı baş göstermesi mümkün olacaktır" dedi.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da kenti besleyen Mumcular ve Geyik barajlarındaki doluluk oranları 8 Kasım itibarıyla yüzde 7'ye geriledi. Bu süreçten sonra özellikle Milas ve Bodrum'da yağışlar etkisini göstermeye başladı. 6-9 Aralık tarihleri arasında Milas'ta metrekareye 61,8 kilogram, Bodrum'da metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düştü. Yağışlar sonrası Geyik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14'e yükselirken, Mumcular'da su seviyesi daha da gerileyerek yüzde 5 oldu. Bodrum'a Geyik Barajı üzerinden içme suyu sağlanırken, geçen sene aynı tarihte Geyik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 27, Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 5 olmuştu.

        'YAĞIŞIN ÇOK OLMASI DEĞİL, ALANSAL DAĞILIMI ÇOK ÖNEMLİ'

        Kuraklık etkilerinin devam ettiğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'da aylardır ciddi bir yağış olmamıştı gelen yağışlarla beraber kentsel alanda taşkınlara yol açtı. Kentsel altyapıdaki yetersizlik sonucu birçok noktada su baskınları yaşandı. Özellikle Turgutreis ve Akyarlar bölgesinde altyapı olmadığından dolayı birçok yeri su bastı. Bizim için yağışın çok olması değil, yağışın alansal dağılımı çok önemli. Yağış belli bir noktaya düştüğünde özellikle kentsel altyapı düzenli değilse, o noktada su baskınlarına yol açıyor" dedi.

        'YÜZEYSEL SULARI DERLEYEN DRENAJ SİSTEMLERİ EN UFAK YAĞMURDA TIKANIYOR'

        Bodrum'da düzenli yağmur suyu drenaj sistemi olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Yüzeysel suları derleyen drenaj sistemleri de en ufak yağmurda tıkanıyor. Bunun sonucunda belediye ekipleri, burayı temizleyerek su baskınlarını tahliye etmeye çalışıyor. Yağmur suyu drenaj olmadığından bu geçici bir çözüm. Yağmur suyu ıslahlarında yapmamız gereken en önemli adım, taşkın öncesi almamız gereken önlemler; bunun da başında kentin altyapısının hazır hale getirilmesidir. Yağışların üst havzalara yağması, bizim rezervuarlarımızın dolmasına yol açıyor. Maalesef yağışın büyük kısmı yarımadanın uç kısımları olan Turgutreis ve Akyarlarda meydana geldi. Bundan kaynaklı olarak Mumcular Barajı doluluk hala yüzde 5'ler civarında, Geyik Barajı yüzde 14 civarlarında" diye konuştu.

        'BÖLGEDEKİ BARAJLARIN DURUMU OLDUKÇA KRİTİK'

        Doç. Dr. Özçelik, "Aralık ve ocak aylarında bu bölgede toplam yağışın yüzde 40'ı düşüyor. Dolayısıyla bu noktada taşkın riski hala canlılığını koruyor. Bahar ve kış yağışlarını dikkate aldığımızda, önümüzdeki dönemde ne kadar risk altında olup olmadığımızı kestirmemiz mümkün olacak. Bölgedeki barajların durumu oldukça kritik. Sadece Milas'a içme ve sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı'nda su var. O da yüzde 40'lar civarında. Kuraklık etkileri devam ederse, gelecek yıl bölgenin tamamına yayılacak bir su sıkıntısı baş göstermesi mümkün olacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Muğla'daki cinayetle ilgili 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
        Muğla'daki cinayetle ilgili 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
        Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Muğlaspor liderliği ıskaladı
        Muğlaspor liderliği ıskaladı
        Sipay Bodrum FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sipay Bodrum FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Muğla'da yanan ormanların yeniden canlanmasıyla bal rekoltesi arttı
        Muğla'da yanan ormanların yeniden canlanmasıyla bal rekoltesi arttı