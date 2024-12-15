Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı (2)
SAĞLIKDURUMU İYİSoğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
SAĞLIKDURUMU İYİ
Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Cavit AKGÜN -Yaren ÖZDEMİR/ MUĞLA,
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