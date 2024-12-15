Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yıldırım düşen ağacın altındaki 2 otomobil alev aldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yıldırım düşen ağacın altında bulunan 2 otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 23:36 Güncelleme: 15.12.2024 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldırım düşen ağacın altındaki 2 otomobil alev aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yıldırım düşen ağacın altında bulunan 2 otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Bodrum’un Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu, ağacın altında bulunan 2 otomobil alev aldı. Otomobillerin alev aldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri tarafından söndürülen yangın sonrası 2 otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin kapıları sonuna kadar açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin kapıları sonuna kadar açık
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler

        Benzer Haberler

        Bodrum'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 2 otomobil yandı
        Bodrum'da yıldırımın isabet ettiği ağacın altındaki 2 otomobil yandı
        Bodrum'da "Mandalina Festivali" düzenlendi
        Bodrum'da "Mandalina Festivali" düzenlendi
        Bodrum'da düzenlenen "BAYK Güz Trofesi" Yarışları sona erdi
        Bodrum'da düzenlenen "BAYK Güz Trofesi" Yarışları sona erdi
        Bodrum'da devrilen otomobilde sıkışan yaralı kurtarıldı
        Bodrum'da devrilen otomobilde sıkışan yaralı kurtarıldı
        Bodrum'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı