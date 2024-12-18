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        Muğla'da zincirleme kaza: 7 yaralı

        MUĞLA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı, 2 araçta çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:25
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        Muğla'da zincirleme kaza: 7 yaralı
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        MUĞLA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı, 2 araçta çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Aydın-Muğla kara yolunda Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla yönüne giden Karayolları’na ait yol temizleme aracına, temizlik yaptığı sırada arkadan otomobil çarptı. Kazaya 2 araç daha karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kaza sırasında kamyonet ve otomobilde çıkan yangınsa itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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