Muğla'da zincirleme kaza: 7 yaralı
MUĞLA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı, 2 araçta çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
MUĞLA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı, 2 araçta çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Aydın-Muğla kara yolunda Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla yönüne giden Karayolları’na ait yol temizleme aracına, temizlik yaptığı sırada arkadan otomobil çarptı. Kazaya 2 araç daha karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza sırasında kamyonet ve otomobilde çıkan yangınsa itfaiye erleri tarafından söndürüldü.
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