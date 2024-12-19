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        Muğlaspor'da Sportif Direktör Özkan gitti

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıdaki 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi alarak devre arasına 26 puanla 4'üncü sırada giren Muğlaspor'da Sportif Direktör Ozan Özkan'la yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:12
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        Muğlaspor'da Sportif Direktör Özkan gitti
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıdaki 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi alarak devre arasına 26 puanla 4'üncü sırada giren Muğlaspor'da Sportif Direktör Ozan Özkan'la yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Ozan Özkan ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Muğlaspor'umuz için göstermiş olduğu çaba ve vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Öte yandan Abdullah Eskihisarlı'nın futbol şube sorumluluğu görevinden ayrıldığı, yönetim kurulu üyeliğine devam edeceği açıklandı. İkinci yarı hazırlıklarına cumartesi günü tesislerinde başlayacak Muğlaspor daha sonra Antalya'da kamp yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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