Eş katili, cezaevinde intihar etti

MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı (40) sokak ortasında öldüren Muhittin Kıvrık (43), Burdur'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

Olay, 26 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Senem Kıvrık, kurtarılamadı.