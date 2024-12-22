Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü; 4 ölü (2)

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Sağlık Bakanlığı, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışan olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

'YOĞUN SİS VAR, KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR'

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopter kazasının ardından bölgeye geldi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, şunları söyledi:

"Sabah 10.06 sıralarında Sağlık Bakanlığımıza ait ambulans helikopter, eğitim ve araştırma hastanemizin önünden kalkış esnasında hastanenin 4'üncü katına çarparak düşüyor ve içinde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var, sebebi araştırılıyor. Olay olur olmaz tüm ekiplerimiz, itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerimiz, hepsi olay yerine intikal ediyorlar. Maalesef 4 vatandaşımız, 4 personelimiz vefat ediyor. Vefat eden pilotlarımıza, doktorumuza ve personelimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İlk bilgilere göre buradan Antalya'ya gitmek üzere havalanıyor ama daha olay çok taze, araştırıyoruz. Hastane içerisinde herhangi bir sıkıntı yok sadece hasar meydana gelmiş. Yoğun sis var, kaza nedeni araştırılıyor. Çünkü mesafe çok yakın, hastane önünden pistten kalkarken çarpıyor ve kaza meydana geliyor."