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        Bodrum'da koyda demirli balıkçı teknesi yandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koyda demirli bir balıkçı teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:24 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:30
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        Bodrum'da koyda demirli balıkçı teknesi yandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koyda demirli bir balıkçı teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

        Bodrum ilçesi Torba Koyu'nda demirli, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ahşap balıkçı teknesinde bugün saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak, alevleri daha fazla büyümeden 30 dakikada söndürdü. Tekne kullanılamaz hale gelirken, yapılan incelemede yangının aküden kaynaklandığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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