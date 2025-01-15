Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Hafriyat kamyonu, iki otomobile çarptı; 1 ölü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hafriyat kamyonunun karşı şeritten gelen iki otomobille çarpıştığı kazada Mehmet Alper Emiroğlu (44) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:09 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafriyat kamyonu, iki otomobile çarptı; 1 ölü
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hafriyat kamyonunun karşı şeritten gelen iki otomobille çarpıştığı kazada Mehmet Alper Emiroğlu (44) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Güvercinlik-Mumcular yolunda meydana geldi. İdris K.’nin (55) kontrolünü yitirdiği 09 YN 969 plakalı hafriyat kamyonu, karşı şeritten gelen Mehmet Alper Emiroğlu'nun kullandığı 34 HJT 192 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 09 S 7890 plakalı otomobile çarptı. Emiroğlu'nun otomobili yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Emiroğlu ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Alper Emiroğlu kurtarılamadı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        İdris K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Bodrum'da kamyonun iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Bodrum'da kamyonun iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Muğla ve Aydın'da geçen yıl 384 yangında 3 bin 466 hektar alan zarar gördü
        Muğla ve Aydın'da geçen yıl 384 yangında 3 bin 466 hektar alan zarar gördü
        Muğla'da orman yangınlarının yüzde 59'u insan kaynaklı
        Muğla'da orman yangınlarının yüzde 59'u insan kaynaklı
        Bodrum'da yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
        Bodrum'da yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, gazetecilerle bir araya geldi
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, gazetecilerle bir araya geldi
        Yeniden Refah Partisi Datça İlçe Başkanı Akdoğan ve 15 yönetim kurulu üyesi...
        Yeniden Refah Partisi Datça İlçe Başkanı Akdoğan ve 15 yönetim kurulu üyesi...