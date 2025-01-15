Hafriyat kamyonu, iki otomobile çarptı; 1 ölü

Kaza, saat 10.00 sıralarında Güvercinlik-Mumcular yolunda meydana geldi. İdris K.’nin (55) kontrolünü yitirdiği 09 YN 969 plakalı hafriyat kamyonu, karşı şeritten gelen Mehmet Alper Emiroğlu'nun kullandığı 34 HJT 192 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 09 S 7890 plakalı otomobile çarptı. Emiroğlu'nun otomobili yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Emiroğlu ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Alper Emiroğlu kurtarılamadı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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