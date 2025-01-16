Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'da Saric iddiası

        SÜPER Lig'deki ilk sezonunda düşme hattında bir türlü kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, ara transfer harekatına hız verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:13 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'da Saric iddiası
        ABONE OL

        SÜPER Lig'deki ilk sezonunda düşme hattında bir türlü kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, ara transfer harekatına hız verdi. Ligin ikinci yarısında kurtuluş savaşı verecek yeşil-beyazlıların Bosna Hersekli merkez orta saha oyuncusu Dario Saric'i gündemine aldığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetimin İtalya Serie B ekibi Palermo forması giyen 27 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı belirtildi. Kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan Saric, geçen sezon Süper Lig'de Antalyaspor formasını giymişti. Muğla ekibi, ara transferde ilk imzayı Zürih'ten sol kanat oyuncusu Jonathan Okita'ya 2.5 yıllığına attırmıştı.

        CELAL BİLMECESİ

        Bodrum FK'da 12 yaşında altyapısına adım atıp tüm kariyerini geçirdiği kulüpte her kategoride görev yaparak, 6 farklı ligde birden forma giyen Celal Dumanlı'nın ayrılacağı iddia edildi. 2006 yılından bu yana altyapısında yetiştiği Bodrum'da Muğla Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, TFF 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de oynayıp şampiyonluklar yaşayan, bu sezon da Süper Lig'de görev alarak tarihe geçen 30 yaşındaki golcünün adı Elazığspor'la anılıyor. Bodrum FK'nın sembol oyuncusu olan Celal, takım bu sezon Süper Lig'e çıktıktan sonra yedek kaldı. Celal, sonradan oyuna girdiği 12 maçta toplam 124 dakika sahada kalabildi. Bodrum FK'da yine yıllardır kadroda yer alan Samet Yalçın geçtiğimiz günlerde Kocaelispor'a transfer olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?

        Benzer Haberler

        Araçların lastiklerini kesen kadın bipolar hastasıymış
        Araçların lastiklerini kesen kadın bipolar hastasıymış
        Bodrum'da evlerindeki musluklardan su akmayan vatandaşlar yaşadıklarını cep...
        Bodrum'da evlerindeki musluklardan su akmayan vatandaşlar yaşadıklarını cep...
        Bodrum'da su kesintisi; belediyeden açıklama
        Bodrum'da su kesintisi; belediyeden açıklama
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı
        Muğla'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı
        Datça'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Datça'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi