Bodrum FK'da Saric iddiası

SÜPER Lig'deki ilk sezonunda düşme hattında bir türlü kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü, ara transfer harekatına hız verdi. Ligin ikinci yarısında kurtuluş savaşı verecek yeşil-beyazlıların Bosna Hersekli merkez orta saha oyuncusu Dario Saric'i gündemine aldığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetimin İtalya Serie B ekibi Palermo forması giyen 27 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı belirtildi. Kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan Saric, geçen sezon Süper Lig'de Antalyaspor formasını giymişti. Muğla ekibi, ara transferde ilk imzayı Zürih'ten sol kanat oyuncusu Jonathan Okita'ya 2.5 yıllığına attırmıştı.

CELAL BİLMECESİ

Bodrum FK'da 12 yaşında altyapısına adım atıp tüm kariyerini geçirdiği kulüpte her kategoride görev yaparak, 6 farklı ligde birden forma giyen Celal Dumanlı'nın ayrılacağı iddia edildi. 2006 yılından bu yana altyapısında yetiştiği Bodrum'da Muğla Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, TFF 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de oynayıp şampiyonluklar yaşayan, bu sezon da Süper Lig'de görev alarak tarihe geçen 30 yaşındaki golcünün adı Elazığspor'la anılıyor. Bodrum FK'nın sembol oyuncusu olan Celal, takım bu sezon Süper Lig'e çıktıktan sonra yedek kaldı. Celal, sonradan oyuna girdiği 12 maçta toplam 124 dakika sahada kalabildi. Bodrum FK'da yine yıllardır kadroda yer alan Samet Yalçın geçtiğimiz günlerde Kocaelispor'a transfer olmuştu.