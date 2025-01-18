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        Bodrum'u besleyen 2 barajda su seviyesi yükseldi

        MUĞLA'nınBodrum ilçesindeki Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi, son yağmurlarla yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda yüzde 50'ye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:00 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:05
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        Bodrum'u besleyen 2 barajda su seviyesi yükseldi
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesindeki Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi, son yağmurlarla yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda yüzde 50'ye yükseldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Her iki barajdaki su seviyesinin geçtiğimiz yılın hafif üzerine çıkması neticesinde yaz aylarının ortalarına kadar bir rahatlama yaşayacağımızı söyleyebiliriz" dedi.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a aralık ayı sonuna kadar metrekareye 271 kilogram yağış düştü. 2024 Kasım sonuna kadar Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 10 civarlarından yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda yüzde 14 seviyelerinden yüzde 50'ye yükseldi. Kayıp kaçaklar nedeniyle Bodrum'da riskin devam ettiğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Birkaç gün önce açıklanan Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Avrupa Komisyonu Uzay ve Yer Programı Kopernik'e göre 2024 yılı, kayıtlardaki en sıcak yıl olarak yerini almıştı. Buna bağlı olarak iklim üzerindeki değişimler devam ediyor. Ülkemizde 2024 yılının başından beri yağışlarda yüzde 16'lık bir azalma söz konusu. Bu bölge daha fazla kuraklık etkisi altındaydı. Aralık ayında durum tersine döndü. Muğla 315 milimetrelik yağışla yüzde 85'lik bir mevsim normallerine göre artış yaşadı. Buysa ülkenin toplamda 1 yılda aldığı yağışın yarısına tekabül etmektedir. Sevindirici olan şu ki, Bodrum bölgesini besleyen barajlarda ciddi artışlar yaşandı" dedi.

        'AKGEDİK BARAJI'NDAKİ SU SEVİYESİ YÜZDE 66'

        Mumcular Barajı ve Geyik Barajı'nın uzunca bir süredir kurumuş durumda olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda ise yüzde 50'ye yükseldi. Bu iki barajında kuruması dolayısıyla Bodrum'a su uzunca bir süredir Milas ilçesine de su sağlayan Akgedik Barajı'ndan yapılan takviyelerle sağlanmaktaydı. Akgedik Barajı'ndaki su seviyesi, şu an yüzde 66'lar civarına kadar düşmüş durumda. Bu bize yazın ortalarına kadar güvence sağlıyor" dedi.

        'KAYIP KAÇAKLARIN ÖNÜNDE GEÇİLMESİ LAZIM'

        İçme suyu hattındaki patlaklar neticesinde riskin devam ettiğine dikkati çeken Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'a gelen suyun çok büyük kısmı kayıp kaçaklarla kayboluyor. Her iki barajdaki suyu Bodrum'a tedarik etmemiz durumunda dahi yaz aylarında Bodrum'un nüfusunun artması nedeniyle oldukça zor günler yaşıyor. 20-25 milyon metreküplük suyu Bodrum'a iletmemiz durumunda bunun yarısı kayıp kaçaklarla kayboluyor; dolayısıyla Bodrum'da ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor. Her iki barajdaki su seviyesinin geçtiğimiz yılın hafif üzerine çıkması neticesinde yaz aylarının ortalarına kadar bir rahatlama yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Bu rahatlama su tedariki ve su kanalizasyon idaresi bakımından bir rahatlama, vatandaşa yansıyabilmesi için iletim hatlarındaki kayıp kaçakların önüne geçilmesi lazım. Boru hatlarının onarımı sırasında geçen süre nedeniyle ciddi bir susuzluk yaşanıyor. Boru hatlarına bazı durumlarda kirletici girmesi de söz konusu oluyor; dolayısıyla Bodrum'un riski hala devam ediyor. Bölgede suyun az olması ve iletilen suyun da iletim hatları boyunca kaybolması nedeniyle su oldukça değerli duruma gelmiş durumda. Bu nedenle bölgede su fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldi. Kayıp kaçaklar doğrudan vatandaşa yansıyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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