Fethiyespor gurbette terleyecek

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hedefini Play-Off potası olarak belirleyen Fethiyespor yarın deplasmanda Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Gazi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş düdük çalacak. Sezonun ilk yarısını 26 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Fethiyespor, ilk maçta evinde rakibine 4-3 yenilmişti. Ege ekibi ligde oynadığı son 7 maçı ise kaybetmedi.

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