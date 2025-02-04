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        Doç. Dr. Özçelik: Ülkemiz sınırlarında ciddi anlamda tsunamik etkilerin olmadığını görüyoruz

        MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:27 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:30
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        Doç. Dr. Özçelik: Ülkemiz sınırlarında ciddi anlamda tsunamik etkilerin olmadığını görüyoruz
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        MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ege Denizi’nde son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin, "Bu bölge, topoğrafyası oldukça değişken, kıyı şeridi boyunca onlarca ada ve adacık söz konusu. Kıyı kesimlerindeki ilçelerin bir kısmı da iç körfezde bulunmak suretiyle korunaklı durumda. Geçmiş kayıtları incelediğimizde düşük seviyeli su baskınlarının dışında ülkemiz sınırlarında ciddi anlamda tsunamik etkileri olmadığını görüyoruz" dedi.

        Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yoğunlaşan sismik hareketlilik sonucunda bölgedeki deprem sayısı 400'ü geçti. Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişen depremler Türkiye'de hissedilmese de tedirginliğe neden oldu. Deprem fırtınasıyla ilgili Ege sahilleri için tsunami tehlikesi de gündeme geldi.

        MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Son günlerde Ege'nin güneyinde, Akdeniz'in batısında ciddi sismik aktiviteler söz konusu. Bu aktiviteler Girit Adası'nın kuzeyinde Santorini Adası etrafında toplanmış durumda. Son 6 gün içerisinde, 5 şiddetinden küçük yüzlerce deprem oluşmuş durumda. Bu depremler ülkemizin kıyı kesiminde yaşayan vatandaşlarımızı, tsunamik etkilere yol açabileceği konusunda ciddi endişeye sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

        'ODAĞINA, ŞİDDETİNE VE BÜYÜKLÜĞÜNE BAĞLI'

        Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tsunamik etkiler, tayfunlardan ve gelgitlerden kaynaklı deniz taşkınlarına nazaran denizin tabanından denizin yüzeyine kadar uzanan bir dalga etkisi üretmesi bakımıyla farklılık göstermektedir. Bu etkisi dolayısıyla depremin odağına, şiddetine ve büyüklüğüne bağlı bir durumda. Bu bölge, topoğrafyası oldukça değişken, kıyı şeridi boyunca onlarca ada ve adacık söz konusu. Kıyı kesimlerimizdeki ilçelerin bir kısmı da iç körfezde bulunmak suretiyle korunaklı durumda. Geçmiş kayıtları incelediğimizde düşük seviyeli su baskınlarının dışında ülkemiz sınırlarında ciddi anlamda tsunamik etkileri olmadığını görüyoruz."

        Lokal etkilere ve baskınlara dikkati çeken Ceyhun Özçelik, "Amerikan Denizcilik ve Atmosfer Dairesi'nin tüm dünya genelinde geçmiş kayıtları baz alarak yaptığı çalışmaları incelediğimiz zaman 6 şiddetinden daha küçük bir depremin 1,5 metre büyüklüğünden daha büyük bir tsunamik dalga üretemeyeceğini görebiliyoruz. Burada lokal etkiler ve topoğrafiye bağlı olarak 'Taşkın tırmanması' dediğimiz baskınları bunun dışında tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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