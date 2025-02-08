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        Cezaevi firarisi ile onu bagajında taşıyan taksici yakalanıp, tutuklandı

        MUĞLA'da açık cezaevinde firar eden bir hükümlü, jandarmanın Marmaris'teki yol kontrolü sırasında taksinin bagajında yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 01:02 Güncelleme: 08.02.2025 - 01:05
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        Cezaevi firarisi ile onu bagajında taşıyan taksici yakalanıp, tutuklandı
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        MUĞLA'da açık cezaevinde firar eden bir hükümlü, jandarmanın Marmaris’teki yol kontrolü sırasında taksinin bagajında yakalandı. Hükümlü ile onu taşıyan taksici, tutuklandı.

        Muğla'da uyuşturucu madde ve uyarıcı madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan K.S.T., Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Bir süre cezaevinde kalan K.S.T., firar etti. Jandarma ekipleri, Marmaris ilçesi Çetibeli Yol Kontrol Noktası'nda bir taksiden şüphelendi. Şüphe üzerine şoför Ç.B.B.'yi taksiden indiren ekipler, araçta yaptıkları aramada cezaevi firarisi K.S.T.'yi bagajda yakaladı. Gözaltına alınan Ç.B.B. ve K.S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan K.S.T. ve Ç.B.B., tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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