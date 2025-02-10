Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'a mobil siren sistemi kuruldu

        EGE Denizi'nde Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremlerin ardından olası tsunami gibi acil durumlarda uyarıda bulunulması için Muğla'nın Bodrum ilçesine mobil siren sistemi yerleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:10 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'a mobil siren sistemi kuruldu
        ABONE OL

        EGE Denizi'nde Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremlerin ardından olası tsunami gibi acil durumlarda uyarıda bulunulması için Muğla'nın Bodrum ilçesine mobil siren sistemi yerleştirildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınası nedeniyle yaşanabilecek olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunulması amacıyla Bodrum'a mobil siren sistemi gönderildi. Bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi Turgutreis Mahallesi'ndeki Yaşam Merkezi önüne yerleştirildi. Öte yandan, bölgeye farklı illerden AFAD'a bağlı ekiplerin geldiği görüldü. Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacağı bildirildi. Mobil siren sistemi çalışmaya başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da kıyı bölgesine "mobil siren sistemi" konuşlandırıldı
        Bodrum'da kıyı bölgesine "mobil siren sistemi" konuşlandırıldı
        Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne 1 haftada 500 ba...
        Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne 1 haftada 500 ba...
        Marmaris'te yaban domuzları sahile indi
        Marmaris'te yaban domuzları sahile indi
        Marmaris ve Fethiye'de deniz suyu çekildi
        Marmaris ve Fethiye'de deniz suyu çekildi
        Fethiye'de olası afetlere karşı hazırlanan proje tanıtıldı
        Fethiye'de olası afetlere karşı hazırlanan proje tanıtıldı
        Datça'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
        Datça'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı