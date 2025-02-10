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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

        MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:41 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:45
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
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        MUĞLA’da polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, 7-10 Şubat tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonlarda 47 gram bonzai, 8,3 gram metamfetamin, 4,3 gram kokain, 2,2 kubar esrar, 174 sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendoirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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