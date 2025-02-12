Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'ya ara transferde 4 takviye geldi

        SÜPERLig'de ilk sezonunda kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü ara transfer döneminde 4 oyuncu transferi gerçekleştirirken, bir de teknik direktör değişikliğine gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'ya ara transferde 4 takviye geldi
        ABONE OL

        SÜPERLig'de ilk sezonunda kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü ara transfer döneminde 4 oyuncu transferi gerçekleştirirken, bir de teknik direktör değişikliğine gitti. Sıralamada 17 puanla 17'nci basamakta yer alan yeşil-beyazlılar eski çalıştırıcı Volkan Demirel yönetiminde ilk olarak İsviçre'nin Zürih takımında top koşturan Kongolu kanat Jonathan Okita'yı renklerine bağladı. Okita ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum FK ardından Trabzonspor forması giyen Kuzey Makedonyalı orta saha Enis Bardhi'yi kadrosuna dahil etti. Bardhi ile sezon sonuna kadar mukavele yapıldı. Ege ekibi alt liglerden ise iki genç ismi takıma kazandırdı. Beykoz Anadolu'da oynayan 19 yaşındaki santrfor Seçkin Batuhan Fırıncı ile Beykoz İshaklı forması giyen 20 yaşındaki orta saha Bilal Güven Bodrum FK'lı oldu.

        Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayıp Volkan Demirel'le yola devam eden Bodrum FK geçen hafta ise Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'i dümene getirdi. Yıllarca Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılığını üstlenen Morais'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Bodrum FK'da ara transfer döneminde ayrılıklar da yaşandı. Yeşil-beyazlılar ilk olarak tecrübeli futbolcusu Kenan Özer'le vedalaştı. Bodrum'un geçen sezon Süper Lig'e çıkmasına büyük katkı yapan Kenan, yıllar sonra Kuzey Kıbrıs'a döndü. Orta saha Samet Yalçın Kocaelispor'a, Yusuf Sertkaya kiralık olarak Ümraniyespor'a, Murat Sipahioğlu da Batman Petrolspor'a imza attı. Bodrum FK, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa'yı ise Moldova'nın Zimbru takımına kiralık olarak verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Muğla'da 555 litre 'sahte içki' ele geçirildi
        Muğla'da 555 litre 'sahte içki' ele geçirildi
        Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Profesör Orhan Tatar: Ege'de sismik aktivite 2 bine ulaştı
        Profesör Orhan Tatar: Ege'de sismik aktivite 2 bine ulaştı
        Prof. Dr. Orhan Tatar'dan Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye ilişkin açıkla...
        Prof. Dr. Orhan Tatar'dan Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye ilişkin açıkla...
        Muğla'da Cumhur İttifakı yerel yönetim toplantısı yapıldı
        Muğla'da Cumhur İttifakı yerel yönetim toplantısı yapıldı
        Muğla'da orman yangınlarından etkilenen arıcılara destek verildi
        Muğla'da orman yangınlarından etkilenen arıcılara destek verildi