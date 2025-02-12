Bodrum FK'ya ara transferde 4 takviye geldi

SÜPERLig'de ilk sezonunda kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü ara transfer döneminde 4 oyuncu transferi gerçekleştirirken, bir de teknik direktör değişikliğine gitti. Sıralamada 17 puanla 17'nci basamakta yer alan yeşil-beyazlılar eski çalıştırıcı Volkan Demirel yönetiminde ilk olarak İsviçre'nin Zürih takımında top koşturan Kongolu kanat Jonathan Okita'yı renklerine bağladı. Okita ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum FK ardından Trabzonspor forması giyen Kuzey Makedonyalı orta saha Enis Bardhi'yi kadrosuna dahil etti. Bardhi ile sezon sonuna kadar mukavele yapıldı. Ege ekibi alt liglerden ise iki genç ismi takıma kazandırdı. Beykoz Anadolu'da oynayan 19 yaşındaki santrfor Seçkin Batuhan Fırıncı ile Beykoz İshaklı forması giyen 20 yaşındaki orta saha Bilal Güven Bodrum FK'lı oldu.

Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayıp Volkan Demirel'le yola devam eden Bodrum FK geçen hafta ise Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'i dümene getirdi. Yıllarca Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılığını üstlenen Morais'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Bodrum FK'da ara transfer döneminde ayrılıklar da yaşandı. Yeşil-beyazlılar ilk olarak tecrübeli futbolcusu Kenan Özer'le vedalaştı. Bodrum'un geçen sezon Süper Lig'e çıkmasına büyük katkı yapan Kenan, yıllar sonra Kuzey Kıbrıs'a döndü. Orta saha Samet Yalçın Kocaelispor'a, Yusuf Sertkaya kiralık olarak Ümraniyespor'a, Murat Sipahioğlu da Batman Petrolspor'a imza attı. Bodrum FK, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa'yı ise Moldova'nın Zimbru takımına kiralık olarak verdi.