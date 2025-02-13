Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Jose Morais: Daha iyi şeyleri başarabileceğimize inanıyorum

        SÜPER Lig 24'üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jose Morais: Daha iyi şeyleri başarabileceğimize inanıyorum
        ABONE OL

        SÜPER Lig 24’üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Bodrum FK, hazırlıklarını yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sürdürüyor.

        Süper Lig 24’üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Bodrum İlçe Stadyumu’nda yoğun tempolu bir antrenman gerçekleştirdi. Ligin ilk yarısında evinde Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Bodrum ekibi, bu kez sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor.

        JOSE MORAIS: HEDEFİMİZ İYİ SONUÇLAR ALMAK

        İyi sonuçlar almayı hedeflediklerini belirten Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, “Geçmişte olan artık geçmişte kaldı. Kısa vadede gelecekte ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Geldiğim günden beri gözlemlerim şu, 'takımın şu andaki durumunu daha yüksek seviyeye nasıl çıkarabiliriz, oyuncularımın maksimum potansiyelini nasıl ortaya çıkarabiliriz?', çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Antrenmanları yapıyoruz, daha iyi şeyleri başarabileceğimize inanıyorum. Hedefimiz maksimum potansiyeli ortaya çıkarıp daha iyi sonuçlar almaktır” dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -İdmandan genel ve detay görüntü

        -Jose Morais açıklama

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi

        Benzer Haberler

        Bodrum'da yıkım gerginliği
        Bodrum'da yıkım gerginliği
        Bodrum'da kaçak yapılar yıkıldı
        Bodrum'da kaçak yapılar yıkıldı
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi
        Muğlaspor'da Başkan Kıyanç'tan çağrı
        Muğlaspor'da Başkan Kıyanç'tan çağrı
        Muğla'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut oldu
        Muğla'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut oldu
        Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı
        Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı