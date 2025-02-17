Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlaspor zirveye ortak

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta 9 maçtır bileği bükülmeyen lider rakibi Balıkesirspor'u evinde son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Muğlaspor, zirvede rakibiyle puanlarını eşitledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlaspor zirveye ortak
        ABONE OL

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta 9 maçtır bileği bükülmeyen lider rakibi Balıkesirspor'u evinde son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Muğlaspor, zirvede rakibiyle puanlarını eşitledi. Güçlü rakibini 86'ncı dakikada Mehmet Eksik ve 89'da Tugay'ın golleriyle geçen Muğlaspor, 39 puana ulaştı. Ligde üst üste 4'üncü galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkaran Muğla şampiyonluk ateşini yaktı. Profesyonel lige 3 yıllık aranın ardından döndükten sonra sezona stat sıkıntısıyla başlayan, tribünleri yıkılan evi Muğla Atatürk Stadı'nda maçlarını portatif tribünlerle az sayıda taraftarının desteğiyle oynamak zorunda kalan yeşil-beyazlılar zorluklara rağmen pes etmedi.

        Grupta bitime 10 hafta kala 39 puanla zirve ortağı olan Muğlaspor, sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda Balıkesirspor'dan ikili averaj üstünlüğünü de aldı. Muğla, ilk yarıda Bal-Kes'i deplasmanda da 1-0 yenmişti. Muğlaspor'u profesyonel lige döndüğü ilk sezon şampiyonluk yarışına ortak eden Teknik Direktör Besim Durmuş, Balıkesir zaferinin ardından, "Yılın belki de en önemli maçıydı. Haftalardır kazanan bir rakibe karşı aramızdaki puan farkının kapanması için yüzde yüz galip gelmemiz gereken bir maça çıktık. Psikolojik olarak galip gelmemiz gerekiyordu. Saha içinde ne yaptığını bilen bir görüntümüz vardı. Son dakikalarda kazandık. Bizim bir hayalimiz var ve ısrarlı bir şekilde onun peşinden koşuyoruz. Kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?

        Benzer Haberler

        Yunanistan ve Türkiye kıyılarındaki deniz taşkın riski metre metre belirlen...
        Yunanistan ve Türkiye kıyılarındaki deniz taşkın riski metre metre belirlen...
        Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılmaz hale getirdi
        Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kullanılmaz hale getirdi
        Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
        BodRUN Ultra Maratonu koşuldu
        BodRUN Ultra Maratonu koşuldu
        Muğlaspor - Balıkesirspor: 2-0
        Muğlaspor - Balıkesirspor: 2-0
        Bodrum FK derin uykudan uyandı
        Bodrum FK derin uykudan uyandı