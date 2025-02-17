Muğlaspor zirveye ortak

3'üncüLig 2'nci Grup'ta 9 maçtır bileği bükülmeyen lider rakibi Balıkesirspor'u evinde son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Muğlaspor, zirvede rakibiyle puanlarını eşitledi. Güçlü rakibini 86'ncı dakikada Mehmet Eksik ve 89'da Tugay'ın golleriyle geçen Muğlaspor, 39 puana ulaştı. Ligde üst üste 4'üncü galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkaran Muğla şampiyonluk ateşini yaktı. Profesyonel lige 3 yıllık aranın ardından döndükten sonra sezona stat sıkıntısıyla başlayan, tribünleri yıkılan evi Muğla Atatürk Stadı'nda maçlarını portatif tribünlerle az sayıda taraftarının desteğiyle oynamak zorunda kalan yeşil-beyazlılar zorluklara rağmen pes etmedi.

Grupta bitime 10 hafta kala 39 puanla zirve ortağı olan Muğlaspor, sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda Balıkesirspor'dan ikili averaj üstünlüğünü de aldı. Muğla, ilk yarıda Bal-Kes'i deplasmanda da 1-0 yenmişti. Muğlaspor'u profesyonel lige döndüğü ilk sezon şampiyonluk yarışına ortak eden Teknik Direktör Besim Durmuş, Balıkesir zaferinin ardından, "Yılın belki de en önemli maçıydı. Haftalardır kazanan bir rakibe karşı aramızdaki puan farkının kapanması için yüzde yüz galip gelmemiz gereken bir maça çıktık. Psikolojik olarak galip gelmemiz gerekiyordu. Saha içinde ne yaptığını bilen bir görüntümüz vardı. Son dakikalarda kazandık. Bizim bir hayalimiz var ve ısrarlı bir şekilde onun peşinden koşuyoruz. Kazanmaya devam edeceğiz" dedi.