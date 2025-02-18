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        Bodrum FK'nın fırsat haftaları

        SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Başakşehir'i 1-0 yenerek 7 maç sonra kazanan ve kümede kalma yolunda umut tazeleyen 20 puana sahip 17'nci Bodrum FK gözünü seri galibiyetlere çevirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:50 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:55
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        Bodrum FK'nın fırsat haftaları
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        SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Başakşehir'i 1-0 yenerek 7 maç sonra kazanan ve kümede kalma yolunda umut tazeleyen 20 puana sahip 17'nci Bodrum FK gözünü seri galibiyetlere çevirdi. Bu hafta evinde 13 puana sahip 16'ncı Hatayspor'la karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılar bu maçın ardından ise 3 puanlı sonuncu Adana Demirspor'a konuk olacak. Düşme hattındaki direkt rakipler karşısında bu iki maçtan mutlak galibiyetler bekleyen Bodrum FK, kazandığı takdirde lige tutunma yolunda önemli mesafeler kat edecek.

        İki rakibini yenip 3'te 3 yapmayı hedefleyen Ege ekibi, Göztepe ve Başakşehir sınavlarıyla birlikte toplamda 10 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak. Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in göreve gelmesiyle Göztepe ve Başakşehir maçlarından 4 puan toplayan Bodrum FK, 15'inci Sivasspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor. Morais'in Hatayspor ve Adana Demirspor müsabakalarından galibiyetler beklediği ve oyuncuların da bu iki maça büyük fırsat gözüyle baktığı kaydedildi.

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