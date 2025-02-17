AK Parti Muğla İl Başkanı Laçin'den AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet

AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, partilileri 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet etti.

Laçin, Muğla Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, büyük bir coşku ve heyecanla önce ilçelerin sonrada il kongresini gerçekleştirdiklerini söyledi.

İktidara geldikleri ilk günden bu yana tek hedeflerinin daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olduğunu vurgulayan Laçin, hayallerini büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşadıklarını kaydetti.

Büyük kongrenin yeni bir atılımın miladı olacağını vurgulayan Laçin, şöyle konuştu:

"Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında 'eski' ya da 'yeni' ayrımı yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren de ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır."

Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri ülkeye kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştıklarını kaydeden Laçin, milletin bağrından çıkan ve milletin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünya sahnesinde mazlumların gür sesi ve yaralı vicdanların tercümanı olduğunu belirten Laçin, "AK Parti'mizin ışığındaki istikbal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 23 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Büyük Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz." dedi.