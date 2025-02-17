Ortaca'da barınaktaki balıkçı teknesi battı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde fırtına nedeniyle bir balıkçı teknesi battı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde fırtına nedeniyle bir balıkçı teknesi battı.
İlçede etkili olan fırtına nedeniyle Sarıgerme Sahili'nde dev dalgalar oluştu.
Sarısu Deresi'ndeki Ortaca Belediyesine ait balıkçı barınağında bağlı bir balıkçı teknesi su alarak battı.
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