Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla İl Sağlık Müdürü Akça, Marmaris'te sağlık yatırımlarını inceledi

        Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Marmaris'te sağlık tesislerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla İl Sağlık Müdürü Akça, Marmaris'te sağlık yatırımlarını inceledi

        Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Marmaris'te sağlık tesislerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Marmaris İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce ve kurum yöneticileriyle birlikte ilçede bir dizi temas ve incelemede bulunan Akça, 200 yataklı Marmaris Devlet Hastanesini, İçmeler 4 No'lu ve Hisarönü 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezleri ile Marmaris 1, 2 ve 6 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret etti.

        Hastanede acil servis, palyatif bakım merkezi ve fizik tedavi birimlerinde incelemelerde bulunan Akça, hasta ve hasta yakınlarıyla görüşerek hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Hastanenin hizmet kapasitesinin artırılacağını belirten Akça, mevcut 2. seviye yoğun bakım yataklarının 3. seviye yoğun bakıma dönüştürüleceğini bildirdi.

        Bakanlık desteğiyle uzman hekim ve yardımcı sağlık personeli kadrosunun güçlendirildiğini ifade eden Akça, yenilenen ambulans filosu sayesinde acil müdahale sürelerinin daha etkin hale getirildiğini kaydetti.

        İlçeye kazandırılması planlanan Marmaris Sağlıklı Hayat Merkezi binasında da incelemelerde bulunan Akça, merkezin faaliyete geçmesiyle mamografi ve kanser taramaları, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı, çocuk, ergen ve kronik hastalık takibi ile sigara bırakma polikliniği hizmetlerinin ücretsiz sunulacağını aktardı.

        Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde hizmet veren Mobil Kanser Tarama Aracı'nı da ziyaret eden Akça, tarama hizmetlerinin mahalle mahalle gezilerek sürdürüleceğini ifade etti.

        Akça, mobil araçta 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası vatandaşlara kolon kanseri taramalarının ücretsiz yapıldığını bildirdi.

        Saha ziyaretlerinin süreceğini belirten Akça, hedeflerinin daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir sağlık altyapısı oluşturmak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı

        Benzer Haberler

        Marmaris'te ilkokul öğrencilerinden "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği
        Marmaris'te ilkokul öğrencilerinden "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği
        Muğlaspor tekrar çıkışa geçecek
        Muğlaspor tekrar çıkışa geçecek
        Bodrum FK deplasmanda Hatayspor ile oynayacak
        Bodrum FK deplasmanda Hatayspor ile oynayacak
        Fethiyespor'un konuğu Isparta 32 Spor
        Fethiyespor'un konuğu Isparta 32 Spor
        Datça'nın ünlü 'çağla badem'i tezgaha inmeye hazır
        Datça'nın ünlü 'çağla badem'i tezgaha inmeye hazır
        Yağışlar sonrası dere yataklarında temizlik
        Yağışlar sonrası dere yataklarında temizlik