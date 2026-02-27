Canlı
        Marmaris'te ilkokul öğrencilerinden "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği

        Marmaris'te ilkokul öğrencilerinden "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, hazırladıkları yardım kolileri, çaldıkları davul, okudukları mani ve ilahilerle ramazan sevincini yaşadı.

        Giriş: 27.02.2026 - 12:14
        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmeye yönelik ülke genelinde çeşitli eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Bu kapsamda Marmaris'teki Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, evlerinden getirdikleri ürünlerle oluşturdukları yardım kolilerini Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kaymakam Adayı Birkan Göktaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel'in katılımıyla hazırladı.

        Sınıflar ramazan temalı süslemeler ve çiçeklerle donatılırken, ramazan davulcusu geleneğini yaşatmak amacıyla davul çalan, ilahi söyleyen öğrenciler mani okudu.

        Etkinlikler kapsamında hazırlanan gıda kolileri, öğrenciler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak dayanışma bilincinin pekişmesine katkı sağlandı.

        Kaymakam Nurullah Kaya, ramazan ayının yalnızca bir ibadet zamanı değil, aynı zamanda vefa, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurguladı.

