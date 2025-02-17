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        Yıllarca babası olarak bildi, gerçek babasının katili çıktı

        MUĞLA'da annesi evliyken başka biriyle yaşadığı ilişki sonucu dünyaya gelen Berrin Nalcı (50), ablasının çıkan tartışmada 'Sen babamın mirasçısı değilsin' sözleri üzerine babalık davası açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:00
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        Yıllarca babası olarak bildi, gerçek babasının katili çıktı
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        MUĞLA'da annesi evliyken başka biriyle yaşadığı ilişki sonucu dünyaya gelen Berrin Nalcı (50), ablasının çıkan tartışmada 'Sen babamın mirasçısı değilsin' sözleri üzerine babalık davası açtı. Yapılan DNA testinde Nalcı'nın biyolojik babasının, babası olarak bildiği Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Akyaka'nın en zenginlerinden Mustafa Uyanık (49) olduğu ortaya çıktı.

        Ula ilçesinde bir süre önce yaşamını yitiren Fatma Ayyıldız, Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Fatma Ayyıldız bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı resmi nikahlı olduğu eşi Mahir Ayyıldız'ın üzerine kaydettirdi. Mahir Ayyıldız, o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle ormanda birlikte yakalayınca öldürdü. Mahir Ayyıldız, olayın ardından, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayyıldız cezaevinden çıktıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Fatma Ayyıldız da eşinden bir süre sonra öldü.

        DNA TESTİ YAPILDI

        Berrin Nalcı, 48 yaşına kadar Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi. Nalcı, bir yıl önce ablasıyla tartıştı. Ablası tartışma sırasında "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" dedi. Bu sözler üzerine Berrin Nalcı büyük bir şok yaşadı.

        Berrin Nalcı babalık davalarını sonuçlandırmakla tanınan Avukat Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı. Soybağı reddi davası için Nalcı'nin ile kütükte babası olarak görünen Mahir Ayyıldız'dan örnekler alındı. Yapılan DNA testinde kütükte babası olarak kayıtlı olan Ayyıldız'ın Berrin Nalcı'nın babası olmadığı anlaşıldı.

        BİYOLOJİK BABASI MUSTAFA UYANIK ÇIKTI

        Avukat Turbay, bu kez de Mahir Ayyıldız’ın eşiyle birlikte yakalayıp öldürdüğü Mustafa Uyanık için babalık davası açtı. Davada 41 yıl önce cinayete kurban giden Mustafa Uyanık ile anne Fatma Ayyıldız'ın mezarı, 3 Mayıs'ta açıldı. Mustafa Uyanık ile Fatma Ayyıldız'dan alınan örnekler, Berrin Nalcı'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi 1 Şubat 2025'te sonuçlandı. DNA testinde Nalcı'nın biyolojik babasının Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Akyaka'nın en zenginlerinden, adı sokaklara bile verilen Mustafa Uyanık olduğu anlaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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