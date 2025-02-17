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        Datça Yılmazlar Ortaokulu Küçük Kız Basketbol Takımı il birincisi oldu

        Datça Yılmazlar Ortaokulu Küçük Kız Basketbol Takımı, Muğla il birinciliğini kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:59
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        Datça Yılmazlar Ortaokulu Küçük Kız Basketbol Takımı il birincisi oldu
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        Datça Yılmazlar Ortaokulu Küçük Kız Basketbol Takımı, Muğla il birinciliğini kazandı.

        Takım, 20 Mart'ta Burdur'da düzenlenecek Bölge Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil etme hakkı elde etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        “Bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, ailelerini, beden eğitimi öğretmeni Murat Karslı'yı ve okul idaresini en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz. Sporcu gençlerimizin her zaman yanındayız ve onlara destek olmaktan gurur duyuyoruz. Sporun gençlerin gelişimindeki öneminin farkındayız ve bu tür başarıların artarak devam etmesini umuyoruz Küçük Kız Basketbol Takımımıza Bölge Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz.”

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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