Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum sahilinde ölü caretta caretta bulundu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi sahilinde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:58 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum sahilinde ölü caretta caretta bulundu
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi sahilinde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

        Gündoğan Küçükbük Mahallesi sahilinde caretta caretta'nın hareketsiz durduğunu fark edenler durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde 70 santimetre boyunda, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasının öldüğü anlaşıldı. Caretta caretta ölüm nedeninin belirlenmesi için merkeze götürüldü.

        Bölgede son 1 ayda ikinci ölü deniz kaplumbağası bulunduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Kaunos Antik Kenti kış mevsiminde de ziyaretçilerine etkileyici manzaralar...
        Kaunos Antik Kenti kış mevsiminde de ziyaretçilerine etkileyici manzaralar...
        Marmaris'te eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında suç duyurusu
        Marmaris'te eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında suç duyurusu
        Bodrum FK kritik maçta seri peşinde
        Bodrum FK kritik maçta seri peşinde
        Fethiye'de pansiyonlarda yapılan denetimde 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de pansiyonlarda yapılan denetimde 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Fethiye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Muğla'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı